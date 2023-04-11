Резніков розповів, чи посилюватимуть в Україні мобілізацію

За словами міністра, зараз українське військо комплектується людьми, яких передусім треба навчити. І на це потрібен час.

Посилювати мобілізацію в Україні поки немає потреби. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Delfi.

Резніков зазначив, що план мобілізації, затверджений Генштабом ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення, ще не завершено.

"Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію", — сказав він.

Міністр запевнив, що Генштаб "у спокійному темпі" справляється з компенсацією втрат, яких зазнає Україна на фронті, і не відчуває браку в захисниках.

"Але інший момент – ту живу силу треба озброїти. І, звичайно, дуже хочеться її озброїти сучасною зброєю. Не менш важливим є і навчання людей, їхня підготовка. На початку основний, найбільший удар прийняла і витримала регулярна армія. Люди, які вже служили в армії та мали відповідний досвід. До них приєдналися ветерани початку російсько-української війни, ті, хто служив та воював від 2014 року. Таким чином, першим хвилям вторгнення протистояли передусім ті, хто вже служив та воював", – каже очільник Міноборони.

Зараз Сили оборони та безпеки України комплектуються людьми, яких передусім треба навчити. Резніков подякува західним союзникам та партнерам, які допомагають в цій дуже важливій сфері, проводячи різноманітні програми підготовки українських військових.

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"В одній лише Великій Британії проходять підготовку 30 тис. військовослужбовців, до неї приєдналися Канада, Скандинавські країни. У самій Європі досі діє багато інших програм. Наших військових навчає також Литва, інші країни Балтії та Польща. В даний час особливо важливе значення надається підготовці тих підрозділів, які братимуть участь у контрнаступі. Воно почнеться тоді, коли Генштаб вирішить, що настав час", – підсумував він.

Раніше Олексій Резніков розповів про бункер міністерства у Гостомелі і заявив, що пів Міноборони могло потрапити в полон.

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