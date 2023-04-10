Весна 2023: рекомендації астрологині на 11 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок.
Транзитна Венера переходить на знак Близнюків, у якому пробуде майже місяць – до 8 травня. Кілька днів вона формуватиме трин – гармонійний аспект – Плутоном, що розмістився у знаку Водолія, а це означає, що на перший план у нашому житті вийдуть фінансові питання – їх вирішення матиме особливу важливість.
Оскільки Меркурій зараз перебуває у ретроградному русі, на піку його положення – завдяки Венері – можуть повернутися старі знайомі і несподівано зателефонувати колишні, необхідно заздалегідь до цього приготуватися. Венера в знаку Близнят схиляє до кокетства, великого листування та флірту – у тому числі і з тими, з ким ми давно розлучилися, а тепер зустрілися знову. Оскільки Сонце зараз перебуває в знаку Овна, наші дії можуть виявитися надмірно імпульсивними, а це означає, що у стосунках із коханими людьми велика ймовірність наламати дров, про що згодом доведеться пошкодувати.
Також найближчими днями Венера зіткнеться з негативним аспектом Сатурна зі знака Риб, який несе в собі «холод» і руйнування, розчарування та обман, але загалом вона «відповідає» за підвищене – з кількома сплесками – емоційне тло, і не більше.
Взагалі ж Венера у знаку Близнят дуже любить контакти та розмови, спілкування на тлі природи – в даному випадку, такої, що розквітає, повітря та свободу у стосунках, розумних співрозмовників та хвацько закручені сюжети. Самі Близнята, у знаку яких перебуває Венера, будуть у цей час чарівними, як, втім, інші знаки стихії Повітря – Терези і Водолії. Стрільцям вона принесе партнерську активність, Тельцям – подарунки, Ракам – еротичні сни та мрії, Левам – нових шанувальників, Дівам – прихильність начальства, Скорпіонам – підвищений інтерес з боку протилежної статі та фінансову допомогу з боку партнерів, Козерогам – службовий роман, Рибам – любов під дахом власного будинку, причому як віртуальну, так і реальну.
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