У Росії оглядове колесо впало на дитячий майданчик: епічне відео

У Росії в місті Арсеньєв, Приморський край, оглядове колесо впало на дитячий майданчик. У Мережі опублікували епічне відео його падіння.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Місцеві жителі зняли на відео, як у російському місті посеред дня падає оглядове колесо. Воно гепнулось просто на дитячий майданчик, який стояв поруч.

Влада міста Арсеньєв вже встигла виправдатись, мовляв "це був плановий демонтаж". Хоча на кадрах з Мережі не видно працівників комунальних установ.

Російська прокуратура ж заявила про те, що розслідуватиме подію.

Нагадаємо, у Москві ексвагнерівець, який тільки-но повернувся з війни в Україні, побив пенсіонерку і спробував спалити її квартиру.

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