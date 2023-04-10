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У Росії оглядове колесо впало на дитячий майданчик: епічне відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
3171
Час на прочитання
1 хв
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У Росії оглядове колесо впало на дитячий майданчик: епічне відео

Фото: скриншот з відео

У Мережі показали кадри падіння оглядового колеса.

У Росії в місті Арсеньєв, Приморський край, оглядове колесо впало на дитячий майданчик. У Мережі опублікували епічне відео його падіння. 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Місцеві жителі зняли на відео, як у російському місті посеред дня падає оглядове колесо. Воно гепнулось просто на дитячий майданчик, який стояв поруч. 

Влада міста Арсеньєв вже встигла виправдатись, мовляв "це був плановий демонтаж". Хоча на кадрах з Мережі не видно працівників комунальних установ. 

Російська прокуратура ж заявила про те, що розслідуватиме подію. 

Нагадаємо, у Москві ексвагнерівець, який тільки-но повернувся з війни в Україні, побив пенсіонерку і спробував спалити її квартиру.

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Дата публікації
Перегляди
3171
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