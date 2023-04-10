У Росії оглядове колесо впало на дитячий майданчик: епічне відео

У Мережі показали кадри падіння оглядового колеса.
У Росії в місті Арсеньєв, Приморський край, оглядове колесо впало на дитячий майданчик. У Мережі опублікували епічне відео його падіння.
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
Місцеві жителі зняли на відео, як у російському місті посеред дня падає оглядове колесо. Воно гепнулось просто на дитячий майданчик, який стояв поруч.
Влада міста Арсеньєв вже встигла виправдатись, мовляв "це був плановий демонтаж". Хоча на кадрах з Мережі не видно працівників комунальних установ.
Російська прокуратура ж заявила про те, що розслідуватиме подію.
Нагадаємо, у Москві ексвагнерівець, який тільки-но повернувся з війни в Україні, побив пенсіонерку і спробував спалити її квартиру.
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