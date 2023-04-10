Україна веде визвольну війну: експосол Туреччини при НАТО розповів про підтримку

Безпеку в Чорноморському регіоні може гарантувати лише повна деокупація Криму. Але час від часу в західних, надто американських ЗМІ, від західних та американських посадовців ми читаємо та чуємо скептицизм щодо здатності України звільнити Крим військовим шляхом. Чому, з вашої точки зору, це відбувається?

Про це ТСН.ua розпитав колишнього представника Туреччини при НАТО, посла Фатіха Джейлана.

Посол пригадав власний досвід консультацій, які відбулися після 2014 року. Хоча зараз спостерігаються інші параметри, за його словами, існував можливий ступінь розбіжності в думках, що може зробити НАТО.

"Я говорю про інституційну точку зору, не про окремі країни-члени Альянсу. Для нас, у Туреччині, все було зрозуміло. Маю на увазі, що Туреччина була гарячим прихильником інтеграції як Грузії, так і України до європейських та євроатлантичних структур. Це був послідовний курс політики Туреччини. І ми ніколи не визнаємо окупацію та анексію Криму. І це в Туреччині щось схоже на двопартійну підтримку. Це вище партійної політики, скажімо так. І не забувайте, що в Туреччині проживає велика кількість кримських громад. Але навіть якщо не брати ці громади. Гаразд, скажімо так. Це справа принципу протистояти будь-якому типу вторгнення, заснованого на насильстві та крові з боку будь-якої країни", - уточнив Джейлан.

Він наголосив, що Україна веде визвольну війну, війну за незалежність, таку, як в 1920-х роках Туреччина вела проти низки великих держав.

"І це основа Турецької Республіки. Україну однозначно мають підтримувати та допомагати всі, хто протистоїть такій окупації та вторгненню. Але атмосфера, знову ж таки, я думаю, залишилася такою ж. Хоча відбулася зміна настроїв, яка панувала в НАТО. Настрої після 2014 року були такі, що це просто неприпустимо. Це грубе порушення міжнародного права. Це великий виклик порядку, заснованого на правилах. Тому ми, безумовно, повинні підтримувати Україну у її війні проти Росії. Тому що Україна захищає свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність на основі міжнародного права. Такий був настрій", - заявив посол.

Водночас, за його словами, була й інша точка зору.

"Гаразд, що стосується стримування та захисту країн НАТО, ми повинні бути непохитними та сильними, і ми повинні підтримувати Україну також шляхом запровадження санкцій проти Росії, які зараз посилюються з кожним днем після 2022 року, але ми повинні зберегти відкриті канали діалогу з Росією. Отже, як наслідок такого переважаючого настрою, згадайте рішення, ухвалене на Варшавському саміті НАТО у 2016 році. Альянс оголосив свого роду те, що ми називаємо подвійним підходом, заснованим на стримуванні та обороні, а також на діалозі з Росією", - додав він.

Але це не зупинило Росію від подальшого вторгнення в Україну. Зараз, на думку Фатіха Джейлана, все змінилося. Діалог у минулому. НАТО запроваджує більш надійний компонент стримування та оборони шляхом збільшення кількості військ, батальйонів, військових засобів, розгорнутих у країнах Альянсу. Але тієї частини про діалог більше немає. Стримування та оборона стають сильнішими з кожним днем. Підготовка українських військових і оборонного сектору продовжується більш активно.

"Але важко уявити, що США будуть безпосередньо втягнуті у війну до тих пір, поки не відбудеться напад на члена НАТО. Але це змінить всю картину. У цьому немає жодних сумнівів. Отже зараз ми бачимо що європейські члени НАТО об’єднують свої зусилля для захисту від потенційної російської агресії, якщо це станеться, і розширюють масштаби своєї підтримки та допомоги Україні в різних формах. І як неодноразово говорив генсек НАТО на різних майданчиках, це триватиме стільки, скільки буде потрібно. І так має бути. Бо Україна, як я підкреслив, веде визвольну війну. Її території знаходяться під окупацією, яка є незаконною та нелегітимною. Тож це такий моральний і юридичний обов’язок українських партнерів продовжувати підтримувати Україну у її визвольній війні. Наскільки я бачу, це дуже чітке зобов’язання", - сказав Фатіх Джейлан.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що очільник Кремля Володимир Путін може відвідати його країну вже найближчим часом. Президент РФ може взяти участь у відкритті АЕС "Аккую", яку збудував "Росатом". І турецькі правоохоронці не зможуть заарештувати диктатора, адже країна не ратифікувала Римський статут.

Раніше стало відомо, що Туреччина відмовилася обслуговувати російські та білоруські літаки.

Читайте також: