Чи розмістить Путін ядерну зброю в Криму: експерт оцінив загрозу

За словами аналіткика, в Криму поки немає інфраструктури для розміщення ядерної зброї.

Російський диктатор Путін налякав Європу своїми намірами розмістити ядерну тактичну зброю на території Білорусі. Але є інша думка про те, що замість Білорусі Путін може розмістити "ядерку" в окупованому Криму.

Наскільки це можливо і чи можна враховувати такий сценарій, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Я не бачу в цьому жодного сенсу. Хоча очікувати можна чого завгодно нелогічного та нераціонального. По-перше, там повинна бути інфраструктура для розміщення цієї зброї. Росіяни ще до 2022 року намагалися відновити ту інфраструктуру, яка там була для того, щоб розміщувати ядерну зброю, велися роботи. Але це не так швидко відбувається, це відповідні процеси, які потребують великих витрат не тільки фінансових, але й технічних та технологічних, а їх немає у Росії. Росія не може так швидко щось будувати та відновлювати, що стосується ядерної зброї", – зазначив експерт.

Коваленко навів приклад Калінінградської області, де росіяни будують сховище для ядерної зброї вже 7 років. А відновлювати навіть важче, ніж збудувати з нуля, вважає аналітик.

"Тому вони можуть імітувати присутність ядерної зброї на тому чи іншому об’єкті, але немає у них на сьогодні можливості її там залишити, обслуговувати, щоб вона знаходилась на збереженні або на якомусь бойовому чергуванні. Хоча ядерна зброя на бойовому чергуванні – це нонсенс. Дуже мінімальна вірогідність того, що вони на це можуть піти", – підсумував Коваленко.