Leopard гарчатимуть із данським акцентом: Данія повідомила про значну допомогу Україні

До літа 2023-го Данія розпочне передавання Україні 100 танків Leopard 1.

Про це повідомив в.о. міністра оборони Данія Троельс Лунд Поульсен під час брифінгу з головою Міноборони Олексієм Резніковим в Одесі.

За словами Поульсена, Данія уклала угоду з Німеччиною щодо постачання Україні Leopard близько двох місяців тому.

"Ми почнемо постачання танків Leopard до України до літа. І сподіваюся, заглядаючи на півроку вперед, що можна буде передати близько 100 танків Leopard 1. Це стало б значною допомогою для української армії у боротьбі за свободу", — заявив очільник Міноборони Данії.

Він додав, що передавання танків Leopard 2 також може бути обговорена.

Як сказав данський міністр, у його країні не так багато Leopard 2, але вона може обговорювати інші шляхи їхнього постачання.

Також в.о. міністра оборони Данії зазначив, що у травні Україна може отримати самохідні гаубиці Caesar, на яких зараз навчаються українські військові на данських полігонах.

"Найближчим часом ми почуємо, як Leopard гарчать із данським акцентом", — додав міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, у Міноборони України пояснили, в чому перевага німецьких Leopard 2 над радянськими зразками. Зокрема, російські зразки навряд чи витримають прямий удар.

Читайте також: