Пісторіус розповів, скільки загалом танків Leopard отримає Україна

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що країни НАТО передадуть ЗСУ два батальйони з німецькими танками Leopard 2 та чотири - з Leopard 1. Загалом йдеться про 160 одиниць.

Про це міністр сказав в інтерв'ю виданню Die Welt.

Втім, з його слів, відправити до України більше такого озброєння навряд чи вдасться. Адже "ресурси союзників обмежені". Пісторіус наголосив, що й Берлін "не може віддати все, бо є резерви, які не можна витрачати".

"Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено", - заявив голова Міністерства оборони Німеччини.

Також німецький міністр розповів, що Польща спільно з союзниками відправить ЗСУ два батальйони Leopard 2 - 60 танків. Крім того, до кінця 2023-го до них додадуть 100 танків Leopard 1, зібраних у чотири батальйони.

Пісторіус висловив думку, що "в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України".

Нагадаємо, голова Міністерства оборони України Олексій Резніков опублікував відео тест-драйву броньованих машин Strykers та Cougars. Резніков заявив, що він радий, що найкраща техніка у світі тепер буде в руках найкращих воїнів.

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