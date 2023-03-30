Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Резніков показав бронемашини Strykers і Cougars, які США передали Україні

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1704
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Резніков показав бронемашини Strykers і Cougars, які США передали Україні

Резніков заявив, що він радий, що найкраща техніка у світі тепер буде в руках найкращих воїнів.

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков опублікував відео тест-драйву броньованих машин Strykers та Cougars.

Про це він повідомив у себе на сторінці у Twitter.

Резніков заявив, що він радий, що найкраща техніка у світі тепер буде в руках найкращих воїнів.

"Strykers і Cougars тепер у майстерних руках Десантно-штурмових військ. Узяв їх на тест-драйв. Радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів", – написав міністр.

Він також висловив свою подяку Президенту США Джозефу Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та всім американцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня.

Крім того, ми раніше інформували, що до України вже надійшли танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1704
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація