Резніков показав бронемашини Strykers і Cougars, які США передали Україні

Резніков заявив, що він радий, що найкраща техніка у світі тепер буде в руках найкращих воїнів.
Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков опублікував відео тест-драйву броньованих машин Strykers та Cougars.
Про це він повідомив у себе на сторінці у Twitter.
Резніков заявив, що він радий, що найкраща техніка у світі тепер буде в руках найкращих воїнів.
"Strykers і Cougars тепер у майстерних руках Десантно-штурмових військ. Узяв їх на тест-драйв. Радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів", – написав міністр.
Він також висловив свою подяку Президенту США Джозефу Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та всім американцям.
Strykers & Cougars are now in the capable hands of Air Assault Forces.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 30, 2023
Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.
They will bring us closer to victory.
Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня.
Крім того, ми раніше інформували, що до України вже надійшли танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.
Читайте також: