Резніков показав бронемашини Strykers і Cougars, які США передали Україні

Резніков заявив, що він радий, що найкраща техніка у світі тепер буде в руках найкращих воїнів.

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков опублікував відео тест-драйву броньованих машин Strykers та Cougars.

Про це він повідомив у себе на сторінці у Twitter.

Резніков заявив, що він радий, що найкраща техніка у світі тепер буде в руках найкращих воїнів.

"Strykers і Cougars тепер у майстерних руках Десантно-штурмових військ. Узяв їх на тест-драйв. Радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів", – написав міністр.

Він також висловив свою подяку Президенту США Джозефу Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та всім американцям.

Strykers & Cougars are now in the capable hands of Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 30, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня.

Крім того, ми раніше інформували, що до України вже надійшли танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.

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