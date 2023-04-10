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Leopard будут рычать с датским акцентом: Дания сообщила о значительной помощи Украине

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Leopard будут рычать с датским акцентом: Дания сообщила о значительной помощи Украине

Фото иллюстративное / Фото: Википедия

Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1

К лету 2023 года Дания начнет передачу Украине 100 танков Leopard 1.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Дания Троэльс Лунд Поульсен во время брифинга с главой Минобороны Алексеем Резниковым в Одессе.

По словам Поульсена, Дания заключила соглашение с Германией о поставках Украине Leopard около двух месяцев назад.

"Мы начнем поставку танков Leopard в Украину к лету. И надеюсь, заглядывая на полгода вперед, что можно будет передать около 100 танков Leopard 1. Это стало бы значительной помощью для украинской армии в борьбе за свободу", — заявил глава Минобороны Дании.

Он добавил, что передача танков Leopard 2 также может быть обсуждена.

Как сказал датский министр, в его стране не так много Leopard 2, но она может обсуждать другие пути их снабжения.

Также и. Министра обороны Дании отметил, что в мае Украина может получить самоходные гаубицы Caesar, на которых сейчас учатся украинские военные на датских полигонах.

"В ближайшее время мы услышим, как Leopard рычат с датским акцентом", — добавил министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, в Минобороны Украины объяснили, в чем преимущество немецких Leopard 2 советским образцам. В частности, российские образцы вряд ли выдержат прямой удар.

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Дата публикации
Просмотры
999
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