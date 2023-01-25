Шантаж Путіна: РФ може використати Крим і Білорусь для ядерних провокацій

У ГУР прокоментували інформацію, що Путін міг розмістити свою ядерну зброю в Криму та у Білорусі.

Російські пропагандисти готують своє суспільство до можливих провокацій на території Криму та Білорусі. В них Кремль традиційно звинуватить Україну.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує FREEДОМ.

Юсов прокоментував інформацію, що Путін міг розмістити свою ядерну зброю в Криму та у Білорусі. Він зауважив, що наразі пропаганда РФ почала поширювати фейкову інформацію, що начебто Київ разом з Польщею готують ядерні вибухи по Криму та Мінську.

"Так, дійсно, раніше повідомлялося про те, що територія Криму і територія Білорусі може бути використана Росією для ядерних провокацій. І ось минуло зовсім небагато часу і ми, загалом, бачимо, як російська пропаганда готує насамперед своє суспільство до таких провокацій”, — сказав Юсов.

Представник ГУР нагадав, що Україна активно співпрацює в питаннях ядерної безпеки з МАГАТЕ і з іншими компетентними структурами та організаціями, тому російські заяви у світі ніхто серйозно не сприймає.

"А те, що це заява для внутрішнього споживача, можливо, також заява для того, щоб, скажімо так, додатково десь натиснути на Білорусь. Хоча сам факт ядерного шантажу з боку Путіна насправді всі у світі вже досить прохолодно сприймають", — підсумував Юсов.

Восени тоді ще радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Путін може застосувати ядерну зброю з території Білорусі, щоб потім всю відповідальність за злочин перекласти на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив, навіщо російський диктатор залучає до ядерного шантажу Білорусь.

Затупник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що носії ядерної зброї є також і в окупованому Росією Криму.

Журналіст-розслудувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що кремлівський диктатор може застосувати ядерну зброю. Зокрема, диктатор цілком серйозно розглядає можливість завдання ядерного удару по Польщі.