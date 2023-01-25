Шантаж Путина: РФ может использовать Крым и Беларусь для ядерных провокаций

В ГУР прокомментировали информацию, что Путин мог разместить свое ядерное оружие в Крыму и Беларуси.

Российские пропагандисты готовят свое общество к возможным провокациям на территории Крыма и Беларуси. В них Кремль традиционно обвинит Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, информирует FREEДОМ.

Юсов прокомментировал информацию, что Путин мог разместить свое ядерное оружие в Крыму и Беларуси. Он отметил, что в настоящее время пропаганда РФ начала распространять фейковую информацию, что Киев вместе с Польшей готовят ядерные взрывы по Крыму и Минску.

"Да действительно ранее сообщалось о том, что территория Крыма и территория Беларуси может быть использована Россией для ядерных провокаций. И вот прошло совсем немного времени и мы, в общем, видим, как российская пропаганда готовит прежде всего свое общество к таким провокациям", — сказал Юсов.

Представитель ГУР напомнил, что Украина активно сотрудничает в вопросах ядерной безопасности с МАГАТЭ и другими компетентными структурами и организациями, поэтому российские заявления в мире никто серьезно не воспринимает.

"А то, что это заявление для внутреннего потребителя, возможно, также заявление для того, чтобы, скажем так, дополнительно где-то надавить на Беларусь. Хотя сам факт ядерного шантажа со стороны Путина на самом деле все в мире уже достаточно прохладно воспринимают", — подытожил Юсов. .

Осенью тогда еще советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что Путин может применить ядерное оружие с территории Беларуси, чтобы потом всю ответственность за преступление переложить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, зачем российский диктатор привлекает к ядерному шантажу Беларусь.

Затупник начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что носители ядерного оружия есть также и в оккупированном Россией Крыму.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что кремлевский диктатор может применить ядерное оружие. В частности, диктатор вполне серьезно рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Польше.