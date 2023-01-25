Рішення Німеччини про танки Leopard 2 для України: реакція офіційних осіб та невдоволення Росії

Після офіційного кроку Німеччини кілька інших країн вже заявили про наміри передати Україні Leopard 2.

На офіційне рішення Німеччини передати Україні танки Leopard 2 схвально відреагували як українські, так і західні офіційні особи. Не сподобалося це, вже традиційно, лише Росії.

ТСН.ua зібрав реакцію політиків на дозвіл від Німеччини щодо постачання танків Leopard 2 Україні.

Реакція українських політиків

Так, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав рішення ФРН та наголосив, що "перший танковий крок зроблено". Він також анонсував, що далі – "танкова коаліція" і наголосив, що Leopard треба багато.

Президент Володимир Зеленський подякував за танки німецькому канцлеру Олафу Шольцу та всім друзям держави в ФРН. Одразу ж після позитивного рішення з боку Німеччини Зеленський і Шольц провели телефонну розмову.

"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення", ­– написав український президент у Мережі.

Український прем’єр Денис Шмигаль повідомив у Мережі: "Розраховуємо залучити до танкової коаліції широке коло партнерів, аби отримати якнайбільше танків у найкоротший термін". Він подякував німецькому уряду та всім країнам, які готові передати Leopard 2 Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував за танки Шольцу та своєму німецькому колезі Борису Пісторіусу.

"Через 120 годин після "Рамштайну 8" ми отримали схвалення для Leopards! Коаліція Leopard із партнерами спрацювала! Дійсно, Leopards добре виглядають в Україні!" – написав Резніков у Мережі, анонсувавши, що "буде більше".

120 hours after #Ramstein 8,we have approval for Leopards!A Leopard coalition with partners worked!Indeed,Leopards look good on Ukraine!Thank you very much to @Bundeskanzler Olaf Scholz,my colleague Boris Pistorius, people&everyone who supported us!

More to come!Glory to ! pic.twitter.com/NPv89OtEet — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що так утворюється танкова коаліція.

"Усі, хто сумнівався, що таке може статися, тепер бачать: для України та партнерів неможливе – це ніщо. Я закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати якомога більше їх. Зараз вони вільні", – написав міністр у Мережі.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що підтримувати Росію чи залишатись осторонь у війні стає вкрай неприйнятно.

"Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard 2 і дозволила реекспорт іншим країнам. Досі нейтральна Швейцарія планує дозволити реекспорт зброї в Україну. Підтримувати Рф чи залишатись осторонь у цій війні проти цивілізації стає вкрай неприйнятно. Світ без Рф", – йдеться в заяві Подоляка.

Реакція світових політиків

Водночас у Польщі та Британії теж позитивно прокоментували те, що Берлін зважився на передавання танків Україні. Так, польський прем'єр Матуеш Моравецький назвав це рішення "великим кроком до того, щоб зупинити Росію". А британський прем’єр Ріші Сунак заявив про "правильне рішення членів НАТО та друзів скерувати основні бойові танки в Україну".

А посольство Росії в Німеччині назвало рішення про танки Leopard 2 "вкрай небезпечним". Посол Сергій Нечаєв заявив, що це "переводить конфлікт на новий рівень протистояння". Окрім того, він дорікнув Німеччині за Другу світову війну, сказавши, що країна "забула важкий шлях післявоєнного примирення між росіянами та німцями".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його держава готова передати Україні західні танки після "зеленого світла" від Німеччини.

Про готовність передати Україні танки Leopard 2 оголосила також Іспанія. Міністерка оборони країни Маргарита Роблес зазначила, що Мадрид діятиме в координації зі своїми західними союзниками, щоб допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

Нагадаємо, Німеччина 25 січня ухвалила офіційне рішення про передавання Україні 14 танків Leopard 2 зі складу Бундесверу. Крім того, держава дозволила іншим країнам відправляти ці танки до України. В німецькому уряді також заявили про мету швидко сформувати для України два танкові батальйони з Leopard 2.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

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