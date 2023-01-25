"Вкрай небезпечне рішення": посольство Росії в Німеччині - про постачання танків Leopard Україні

Російський дипломат сумнівається, що після цього рішення нормалізуються дипвідносини між РФ та Німеччиною.

Посольство РФ у Німеччині назвало рішення Берліна поставити Україні танки Leopard 2 "вкрай небезпечним". Там заявили, що це "переводить конфлікт на новий рівень протистояння".

Про це заявив посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв у середу, 25 січня, пише CNN.

"Це вкрай небезпечне рішення виводить конфлікт на новий рівень протистояння і суперечить заявам німецьких політиків про небажання ФРН брати участь у такому. На жаль, це повторюється знову і знову. І знову ми бачимо, що Німеччина, як і її найближчі партнери, не зацікавлена ​​в дипломатичному вирішенні української кризи, налаштована на її перманентну ескалацію та безмежне накачування Київський режим з дедалі більшою смертоносною зброєю. "Червоні лінії" відходять у минуле", - поскаржився російський дипломат.

Окрім цього, Нечаєв згадав про Другу світову війну, заявляючи, що Німеччина "забула важкий шлях післявоєнного примирення між росіянами та німцями". Також він сумнівається, що після цього рішення нормалізуються дипвідносини між РФ та Німеччиною.

"Рішення (Німеччини - ред.) руйнує будь-яку взаємну довіру, що залишилася, завдає непоправної шкоди російсько-німецьким відносинам, які і так перебувають у жалюгідному стані, і ставить під сумнів можливість їх нормалізації в найближчому майбутньому", - сказав він.

Танки Leopard для України

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передати Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва. Їх передадуть ЗСУ зі складу Бундесверу. Україна чекала на це рішення від початку війни. Також канцлер ФРН дозволив реекспорт країнам Європи.

24 січня німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела заявило, що Німеччина ухвалила рішення передати Україні основні бойові танки Leopard 2. Цьому передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, "особливо у Вашингтоні".

За інформацією Spiegel, західні партнери Укрраїни планують надати бойові танки для двох батальйонів - це 80 Leopard - по 40 одиниць. Крім того, Сполучені Штати Америки оснастять ще один батальйон Abrams.

Німеччина допомагає Україні, але є нюанси...

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