Українська армія вийшла із Соледара - ЗСУ

В командуванні Східного угруповання ЗСУ наголосили, що оборонці Соледара виконали основне завдання.

Сили оборони були змушені залишити Соледар Донецької області, за який тривалий час йшли жорстокі бої.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у коментарі для ЗМІ.

У командуванні пояснили, що ухвалили таке рішення "задля збереження життя особового складу". Череватий наголосив, що оборонці Соледара виконали основне завдання, яке було поставлене військовим керівництвом - не дозволили окупантам прорвати оборону на Донецькому напрямку.

"Закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямку фронту і вийти в тил, а потім рухатися на оперативний простір. Вибили (ЗСУ, - ред.) максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога", — сказав він.

Череватий підкреслив, що "ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога".

Яка ситуація на фронті

Російські військові від початку повномасштабної війни Росії проти України намагаються захопити Донецьку область. Зараз найжорстокіші бої тривають поблизу міста Бахмут Донецької області, куди російська окупаційна армія та найманці з ПВК "Вагнер" кинули усі зусилля та безперервно штурмують українські позиції.

За інформацією Генштабу, окупанти не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняються.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що Донецький напрямок і надалі буде оборонним.

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