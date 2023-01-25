Украинская армия вышла из Соледара — ВСУ

В командовании Восточной группировки ВСУ отметили, что защитники Соледара выполнили основную задачу.

Силы обороны были вынуждены покинуть Соледарь Донецкой области, за которое длительное время шли жестокие бои.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии для СМИ.

В командовании объяснили, что приняли такое решение "для сохранения жизни личного состава". Череватый подчеркнул, что защитники Соледара выполнили основную задачу, которая была поставлена военным руководством — не позволили оккупантам прорвать оборону на Донецком направлении.

"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорвать врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили (ВСУ, — ред.) максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага", — сказал он.

Череватый подчеркнул, что "мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убийство. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактик малых групп, чтобы максимально истощить врага".

Какая ситуация на фронте

Российские военные с начала полномасштабной войны России против Украины пытаются захватить Донецкую область. Сейчас жесточайшие бои продолжаются вблизи города Бахмут Донецкой области, куда российская оккупационная армия и наемники из ППК "Вагнер" бросили все усилия и непрерывно штурмуют украинские позиции.

По информации Генштаба, оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, что Донецкое направление и дальше будет оборонным.

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