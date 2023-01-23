Военный эксперт спрогнозировал, когда начнется контрнаступление в Донецкой области

В Донецкой области нужно больше артиллерии, чтобы уничтожать кафиров.

В Донецкой области и еще полгода не стоит ожидать контрнаступления. Это направление и дальше будет оборонным.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Донецкое направление минимум еще полгода будет оборонным плацдармом для Украины. Ни о каком контрнаступлении мы не можем говорить. Но чтобы повысить эффективность обороны, нам нужна артиллерия. Именно там нам нужно больше артиллерии. Это – САУ, РСЗО, минометы, особенно когда нужно уничтожать большое количество пехотных подразделений", – пояснил Коваленко.

Ситуация в Донецкой области

Российские террористы с начала полномасштабной войны России против Украины пытаются наступать в Донецкой области. Сейчас жесточайшие бои продолжаются вблизи города Бахмут Донецкой области, куда российская оккупационная армия и наемники из ЧВК "Вагнер" бросили все усилия и непрерывно штурмуют украинские позиции.

Также россияне наносят террористические удары по другим городам Донбасса, в частности 23 января в очередной раз ракетами обстреляли город Краматорск Донецкой области.

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