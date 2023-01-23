Кулеба о поставках танков Leopard: "Мы находимся на финальной стадии"

Министр иностранных дел Украины объяснил, почему Германия так долго решает, предоставлять ли нашим войскам танки.

В вопросе передачи Украине немецких танков Leopard осталось сделать "последние полшага".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

"В вопросе танков нам осталось сделать последние пол шага. Мы уже получили британские Challenger, о которых когда-то говорили, что это невозможно. Мы уже получаем легкие (колесные. – Ред.) французские танки. Франция обдумывает предоставление нам танков Leclerc. У меня нет сомнений, что и Leopard до нас доедут. Мы находимся на финальной стадии", – сказал Кулеба.

Комментируя позицию Германии по передаче Украине оружия, министр сказал:

"Ну такая страна, есть специфика, надо ее учитывать. Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат и в этот раз так же его получим".

Глава МИД подчеркнул, что каждый день дискуссии в европейских кабинетах – это каждый день битвы в Украине. Поэтому чем быстрее решение о поставках танков будет принято, тем меньше крови прольется.