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Кулеба о поставках танков Leopard: "Мы находимся на финальной стадии"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
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Кулеба о поставках танков Leopard: "Мы находимся на финальной стадии"

Фото: Associated Press

Министр иностранных дел Украины объяснил, почему Германия так долго решает, предоставлять ли нашим войскам танки.

В вопросе передачи Украине немецких танков Leopard осталось сделать "последние полшага".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

"В вопросе танков нам осталось сделать последние пол шага. Мы уже получили британские Challenger, о которых когда-то говорили, что это невозможно. Мы уже получаем легкие (колесные. – Ред.) французские танки. Франция обдумывает предоставление нам танков Leclerc. У меня нет сомнений, что и Leopard до нас доедут. Мы находимся на финальной стадии", – сказал Кулеба.

Комментируя позицию Германии по передаче Украине оружия, министр сказал:

"Ну такая страна, есть специфика, надо ее учитывать. Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат и в этот раз так же его получим".

Глава МИД подчеркнул, что каждый день дискуссии в европейских кабинетах – это каждый день битвы в Украине. Поэтому чем быстрее решение о поставках танков будет принято, тем меньше крови прольется.

Напомним, что во время последнего заседания в формате "Рамштайн" союзники не пришли к соглашению о поставке Украине танков Leopard.

Министр обороны Германии рассказал, от чего зависит решение о передаче танков Украине. В то же время, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что Берлин не будет запрещать другим странам передавать Украине танки Leopard.

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Дата публикации
Просмотры
18к
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