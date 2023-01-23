Кулеба про постачання танків Leopard: "Ми перебуваємо на фінальній стадії"

Міністр закордонних справ України пояснив, чому Німеччина так довго вирішує, чи надавати нашим військам танки.

В питанні передавання Україні німецьких танків Leopard залишилося зробити "останні пів кроку".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"У питанні танків нам залишилося зробити останні пів кроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які колись говорили, що це неможливо. Ми вже отримуємо легкі (колісні. – Ред.) французькі танки. Франція обмірковує надання нам танків Leclerc. Я не маю сумнівів, що і Leopard до нас доїдуть. Ми перебуваємо на фінальній стадії", – сказав Кулеба.

Коментуючи позицію Німеччини щодо передавання Україні зброї, міністр сказав:

"Ну така країна, є специфіка, треба її враховувати. Але врешті-решт ми завжди отримували необхідний результат і цього разу так само його отримаємо".

Голова МЗС наголосив, що кожен день дискусії у європейських кабінетах – це кожен день битви в Україні. Тому чим швидше рішення про постачання танків буде ухвалене, тим менше крові проллється.