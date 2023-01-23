Кулеба про постачання танків Leopard: "Ми перебуваємо на фінальній стадії"

Міністр закордонних справ України пояснив, чому Німеччина так довго вирішує, чи надавати нашим військам танки.
В питанні передавання Україні німецьких танків Leopard залишилося зробити "останні пів кроку".
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"У питанні танків нам залишилося зробити останні пів кроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які колись говорили, що це неможливо. Ми вже отримуємо легкі (колісні. – Ред.) французькі танки. Франція обмірковує надання нам танків Leclerc. Я не маю сумнівів, що і Leopard до нас доїдуть. Ми перебуваємо на фінальній стадії", – сказав Кулеба.
Коментуючи позицію Німеччини щодо передавання Україні зброї, міністр сказав:
"Ну така країна, є специфіка, треба її враховувати. Але врешті-решт ми завжди отримували необхідний результат і цього разу так само його отримаємо".
Голова МЗС наголосив, що кожен день дискусії у європейських кабінетах – це кожен день битви в Україні. Тому чим швидше рішення про постачання танків буде ухвалене, тим менше крові проллється.
Нагадаємо, що під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" союзники не дійшли згоди щодо постачання Україні танків Leopard.
Міністр оборони Німеччини розповів, від чого залежите рішення про передавання танків Україні. Водночас, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила, що Берлін не заборонятиме іншим країнам передавати Україні танки Leopard.
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