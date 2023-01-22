У Німеччині відповіли, чи дозволять Польщі передати Україні танки Leopard 2

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, що вони не заборонятимуть іншим країнам передавати Україні танки Leopard 2.

Про це вона розповіла в інтервʼю французькому телеканалу LCI.

Ведучий запитав німецьку міністерку, як її країна поставиться до того, що Польща може відправити Україні сучасні танки Leopard 2. На що Бербок відповіла, що Німеччина не чинитиме перешкод у цьому.

Нагадаємо, Олаф Шольц у неділю, 22 січня, заявив, що його держава вирішує про передавання Україні танків. Проте є умова - це повинно відбутись у координації зі союзниками, зокрема США.

Раніше очільник польського уряду Моравецький розкритикував Німеччину через небажання швидко передавати Україні сучасні танки.

Водночас 20 січня під час зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники України не досягнули порозумінь стосовно передавання Україні сучасної бронетехніки.

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