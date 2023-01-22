Експерт пояснив, для чого Україні танки і чи можна обійтися без німецьких Leopard 2

Окрім танків німецького виробництва, Україна може розраховувати на таку техніку з інших країн.

Українські збройні сили у протистоянні російській агресії можуть обійтися і без німецьких Leopard 2 і воювати меншою, ніж було оголошено, кількістю танків, але це означатиме більші втрати серед піхоти.

На цьому наголосив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

"Недостатня кількість танків може потягнути за собою додаткові втрати серед нашої піхоти, бо, як я вже говорив неодноразово, танк це основна вогнева підтримка і прикриття при наступі військ на полі бою. Якщо це буде Leopard – добре, буде інший танк – ми не розстроїмося", - зауважив він.

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За словами експерта, цілком ймовірно, що ближче до весни США все таки передадуть Україні свої танки Abrams або Франція дасть свої Leclerc. Окрім того, зауважив Жданов, існує варіант передачі Кіпром модернізованих радянських танків Т-80, які є в нього на озброєнні. Щоправда, для цього потрібно, щоб взамін кіпріоти отримали ті ж таки німецькі Leopard 2.

"80 машин вони можуть поставити взамін на "Леопарди 2". Тобто вони готові до такого обміну. Загалом [разом із танками, про які заявили інші країни] це було б 210 із 300 танків, які запросив наш головнокомандувач. Тому без "Леопардів" можемо обійтися", - підкреслив Жданов.

Також експерт вважає, що Німеччина не буде довго впиратися в плані дозволу на постачання Leopard 2 від інших країн.

"У перспективі кількох тижнів буде зрозуміло, хто скільки чого нам передасть", - спрогнозував Олег Жданов.

Нагадаємо, у Рамштайні деякі країни, що мають танки Leopard 2, дійшли згоди про початок навчальних курсів для українських військових.

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