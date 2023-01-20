Прорив щодо Leopard і таємна допомога: Резніков підбив підсумки "Рамштайну"

Міністр повідомив, що загальний настрій учасників зустрічі – це повна підтримка України до перемоги.

У Рамштайні деякі країни, що мають танки Leopard 2, дійшли згоди про початок навчальних курсів для українських військових. Ще деякі країни називали свої пакети допомоги для України "за закритими дверима".

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів у коментарі LIGA.net.

Він наголосив, що учасники зустрічі в Рамштайні домовилися "створювати спроможності ЗСУ та сектору безпеки й оборони для продовження контрнаступальних операцій з метою звільнення українських територій".

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"Ключова ціль членів клубу "Рамштайн" – це повна підтримка України до перемоги. Перемога України має бути однозначною і якомога швидшою без будь-яких умов. Це загальний настрій і те, що звучало сьогодні в залі від всіх учасників", – розповів Резніков.

Він також поінформував, що інформація про основні пакети допомоги для України від інших держав була оприлюднена раніше, тож додаткової інтриги не було.

"Деякі країни теж сьогодні називали свої пакети допомоги, але це робилося в режимі за закритими дверима, тому не все можна сьогодні говорити. Єдине, що можу сказати, – це дає мені додаткові аргументи для оптимізму, оскільки йдеться про потужне підсилення наших Збройних сил, сектору безпеки та оборони", – зазначив міністр.

Коментуючи питання танків Leopard 2, він заявив про "оптимістичній прорив". Учасники зустрічі погодили, що країни з Leopard 2 на озброєнні можуть починати навчальні курси для українських танкових екіпажів.

Щодо літаків, то Резніков повідомив, що їхнє постачання на цій зустрічі не обговорювалося.

Міністр також анонсував наступне засідання у форматі "Рамштайн" на середину лютого – приблизно в той час, що й "міністеріум міністрів країн НАТО".

Нагадаємо, 20 січня за підсумками засідання у Рамштайні щодо військової допомоги Україні було оголошено новий пакет підтримки від іноземних партнерів. Зокрема, до цього пакета увійшли засоби ППО і ракети до них, БТРи, БМП, позашляховики, гелікоптери, гаубиці, самохідні артилерійські установки, снаряди і британські танки.

Однак учасники засідання у Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні німецьких танків Leopard. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що були аргументи "за" і "проти", які висувалися різними країнами.

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