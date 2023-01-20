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Німецький міністр оборони назвав умову передавання Leopard ЗСУ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Німецький міністр оборони назвав умову передавання Leopard ЗСУ

Фото: Associated Press

Берлін надалі буде підтримувати Україну.

Голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна готова прискорити передавання танків Leopard 2 Україні. Втім, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками.

Про це з посиланням на німецького міністра повідомляє Sky News.

Пісторіус заявив, моляв, "неправильно" говорити про блокування Німеччиною постачання танків до України. За його словами наразі є вагомі аргументи "за" й "проти" відправки Leopard.

Мініст зауважив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. Протиповітряну оборону він назвав пріоритетом номер один для країни.

Голова німецького Міноборони також пообіцяв переглянути запаси своїх танків. Слід зауважити, що саме Берлін володіє експортною ліцензією на бойовий танк. Саме тому дозвіл ФРН необхідний іншим країнам для відправки своїх Leopard українським Збройним силам.

Постачання Leopard

Пісторіус повідомив, що учасники засідання у Рамштайні 20 січня не ухвалили рішення про постачання танків до України. Разом з тим він висловив переконання, що рішення ухвалять у найближчій перспективі.

Ще до початку зустрічі американські ЗМІ повідомили, що очільник Пентагону Ллойд Остін мав переговори з Пісторіусом. Втім, голови мінстерств двох країн не змогли домовитися про передавання Україні танків Leopard 2.

Берлін не ставив постачання танків Leopard 2 Україні в залежність від передавання американських танків M1 Abrams, заявив речник уряду Штеффен Хебестрайт. Мовляв, ніколи не було зв'язку чи вимоги.

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Дата публікації
Перегляди
4899
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