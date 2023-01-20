Немецкий министр обороны назвал условие передачи Leopard ВСУ

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна готова ускорить передачу танков Leopard 2 Украине. Впрочем, если будут соответствующие договоренности с союзниками.

Об этом со ссылкой на германского министра сообщает Sky News.

Писториус заявил, моля, "неправильно" говорить о блокировании Германией поставок танков в Украину. По его словам, сейчас есть веские аргументы "за" и "против" отправки Leopard.

Министр отметил, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.

Глава германского Минобороны также пообещал пересмотреть запасы своих танков. Следует отметить, что именно Берлин владеет экспортной лицензией на боевой танк. Именно поэтому разрешение ФРГ необходимо другим странам для отправки своих Leopard украинским Вооруженным силам.

Снабжение Leopard

Писториус сообщил, что участники заседания в Рамштайне 20 января не приняли решения о поставках танков в Украину. Вместе с тем он выразил убеждение, что решение будет принято в ближайшей перспективе.

Еще до начала встречи американские СМИ сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин имел переговоры с Писториусом. Впрочем, главы минстерств двух стран не смогли договориться о передаче Украине танков Leopard 2.

Берлин не ставил поставки танков Leopard 2 Украине в зависимость от передачи американских танков M1 Abrams, заявил представитель правительства Штеффен Хебестрайт. Мол, никогда не было связи или требования.

Читайте также: