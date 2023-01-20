На месте трагедии в Днепре нашли огромную сумму денег: ищут владельца

В руинах многоэтажного дома в Днепре, куда 14 января попала российская ракета, нашли "очень большую сумму денег". Точная сумма, валюта и упаковка не разглашаются.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

"Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции", — отметил мэр.

Правоохранители вернут деньги владельцу, который сможет назвать точную сумму денег, валюту и рассказать, как они упакованы.

Напомним, дальнейшая судьба разрушенной многоэтажки в Днепре будет известна в ближайшие дни. Специалисты проведут обследование и определят, какие квартиры можно отстроить, а какие нуждаются в демонтаже. Мэрия и областная администрация выплатят деньги каждой потерявшей жилье семье.

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