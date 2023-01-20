У Берліні заявляють, що постачання Leopard не залежить від Abrams

Мовляв, ніколи не було зв'язку чи вимоги.
Речник німецького уряду Штеффен Хебестрайт заявив, що Берлін не ставив постачання танків Leopard 2 Україні в залежність від передавання американських танків M1 Abrams,
Про це з посиланням офіційного предаставника уряду пише Spiegel.
"Ніколи ... не було зв'язку чи вимоги, згідно з якими має статися одне, щоб могло статися інше. Мені важко уявити, щоб канцлер Німеччини диктував будь-які умови чи вимоги американському президенту", - заявив Хебестрайт.
За його словами, попри це скоординовані дії з Вашингтоном є важливими для уряду Німеччини. Зокрема, так було і з рішеннями щодо бронетранспортерів Marder або реактивних систем залпового вогню.
Блокування постачання танків Leopard
Напередлодні у німецькому Бундестазі партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні танків Leopard 1 та Leopard 2. Голосування провалилося через фракції правлячої коаліції: соціал-демократів, "Зелених" і вільних демократів, а також крайніх "Альтернативи для Німеччини" та "Лівих".
Видання CNN пише, що перед початком "Рамштайну" очільник Пентагону Ллойд Остін мав переговор з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Втім, вони не змогли домовитися про передавання ЗСУ танків.
Втім після пизначення новий голова німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що не виключання передавання танків. Щобільше - що ФНР дозволить іншим країнам реекспортувати їх до України.
Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський висловився, чому Берлін блокує постачання Leopard. За його словами, такий опір є наслідком багаторічного впливу РФна політичні та бізнесові кола в ФРН. Ця симпатія "творилася на російських грошах".
Читайте також:
- У війні в Україні настав вирішальний момент - міністр оборони США
- Зеленський закликав учасників "Рамштайну" прискоритися з допомогою: "Час залишається зброєю Росії"
- Нового наступу РФ на Україну може не бути - Пентагон