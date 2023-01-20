У Берліні заявляють, що постачання Leopard не залежить від Abrams

Мовляв, ніколи не було зв'язку чи вимоги.

Речник німецького уряду Штеффен Хебестрайт заявив, що Берлін не ставив постачання танків Leopard 2 Україні в залежність від передавання американських танків M1 Abrams,

Про це з посиланням офіційного предаставника уряду пише Spiegel.

"Ніколи ... не було зв'язку чи вимоги, згідно з якими має статися одне, щоб могло статися інше. Мені важко уявити, щоб канцлер Німеччини диктував будь-які умови чи вимоги американському президенту", - заявив Хебестрайт.

За його словами, попри це скоординовані дії з Вашингтоном є важливими для уряду Німеччини. Зокрема, так було і з рішеннями щодо бронетранспортерів Marder або реактивних систем залпового вогню.

Блокування постачання танків Leopard

Напередлодні у німецькому Бундестазі партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні танків Leopard 1 та Leopard 2. Голосування провалилося через фракції правлячої коаліції: соціал-демократів, "Зелених" і вільних демократів, а також крайніх "Альтернативи для Німеччини" та "Лівих".

Видання CNN пише, що перед початком "Рамштайну" очільник Пентагону Ллойд Остін мав переговор з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Втім, вони не змогли домовитися про передавання ЗСУ танків.

Втім після пизначення новий голова німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що не виключання передавання танків. Щобільше - що ФНР дозволить іншим країнам реекспортувати їх до України.

Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський висловився, чому Берлін блокує постачання Leopard. За його словами, такий опір є наслідком багаторічного впливу РФна політичні та бізнесові кола в ФРН. Ця симпатія "творилася на російських грошах".

Читайте також:

Якщо не "Леопарди", то що – яку зброю отримає Україна після "Рамштайну"