Енергетикам вдалося додати генерації у систему – Галущенко

Від моменту попереднього масованого обстрілу енергетикам вдалося додати генерацію в енергосистему і збільшити можливості передачі електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити об’єкти генерації, щоб виробляти електроенергію в максимально можливому обсязі. Також є важливим відновлення ліній електропередачі та підстанцій, що забезпечують передавання електроенергії з одного регіону до іншого. З моменту попереднього масованого обстрілу в суботу на сьогодні ми додали генерації в систему і відремонтували певні підстанції, які дають можливість передавати більше електроенергії", - зазначив Галущенко.

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Водночас міністр прокоментував ситуацію з графіками відключень у регіонах. Зокрема, він пояснив, що до кожного оператора системи розподілу в областях (колишні обленерго) доводяться ліміти електроенергії, які мають бути обов’язково розподілені пропорційно між усіма споживачами (за винятком критичної інфраструктури). Так забезпечується справедливість під час відключень електроенергії. Але тут є багато порушень.

"За порушення НКРЕКП уже оштрафувала три обленерго та персонально їхніх керівників. Санкції до порушників будуть вживати і надалі", - наголосив Галущенко.

Зазначимо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня розташована і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

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