Словаччина та Чехія готові передати Україні німецькі танки Leopard — ЗМІ

Словаччина та Чехія підтримують ідею постачання Україні важких основних бойових танків Leopard 2 німецького виробництва. Обидві країни вже поставили до Києва десятки власних танків радянського зразка.

Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, які їм надала Німеччина. У рамках так званого кільцевого обміну Берлін погодився замінити їх у меншій кількості відремонтованими Leopard 2A4, тобто не найновішими версіями.

Про це повідомляє німецьке видання FAZ.

Зазначається, що перші з цих танків були доставлені до Праги і Братислави в грудні. Наразі вже навіть почалося навчання екіпажу. Загалом з гідно з планом, Берлін повинен постачати два танки за місяць.

Видання зазначає, що сьогодні, 20 січня, під час зустрічі у форматі "Рамштайн" сторони можуть погодити постачання танків для України. Йдеться загалом про 30 танків Leopard, які були скуплені та поставлені на зберігання промисловістю після списання зі складів Швейцарії та Німеччини.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що одна з країн, яка має німецькі танки Leopard 2, офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передавання цієї техніки Україні.

Крім того, сам новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає, що ФРН надасть Україні танки Leopard або дозволить іншим країнам, на озброєнні яких є такі танки, реекспортувати їх до України.

Читайте також: