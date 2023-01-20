У війні в Україні настав вирішальний момент - міністр оборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на авіабазі Рамштайн заявив, що у війні проти України настає вирішальний момент, запевнивши, що підтримка України триватиме стільки, скільки це буде необхідно.

"Коли Путін почав своє вторгнення, він думав, що Україна впаде. Та Путін не сподівався на таку відвагу українців. Це — вирішальний момент для України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, стільки потрібно. Кремлівські сили продовжують бомбардувати українські міста, театри, спортивні арени, цивільних. Я пишаюсь, що США збільшили військову допомогу Україні. Зокрема, батареєю Patriot, Bradley. Сьогодні я радий повідомити про ще один пакет допомоги. США збільшує підтримку у багатьох напрямах", — сказав він.

Нагадаємо, 20 січня, стартувала зустріч Контактної групи з оборони України на американській авіаційній базі Рамштайн. Там зберуться близько 50 країн.

Український президент Володимир Зеленський закликав учасників "Рамштайну" прискоритися з постачанням озброєння для ЗСУ. Адже час та затягування війни грають на руку російським окупантам.

Напередодні одразу кілька країн анонсували найбільші пакети військової допомоги для України. Група з 9 країн готова передавати ЗСУ практично будь-яке озброєння. Уряд Нідерландів розгляне можливість передавання Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним запитом.

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