Вихідними підморозить: прогноз погоди в Україні на 21-22 січня

Вітер у суботу побуде сильним, у неділю стихне до помірного.

Цими вихідними, 21-22 січня, до України прийде похолодання.

Про це повідомляє синопткиня Наталія Діденко.

"Вже найближчими вихідними температура повітря у більшості областей України стане поміркованішою, наближеною якщо не до морозів, то хоча б повернеться на своє сезонне місце. У нічні години вже підморозить землю, дерева та дороги", - зазначила синоптикиня.

Так, за її прогнозом, упродовж дня 21-22 січня у більшості областей України очікується +1+5 градусів тепла, 21 січня у південній частині ще затримаються вищі градуси, +7+12, також у суботу десь повискакують +5+7 ще й у центральних областях.

Проте загальна тенденція - нормальне похолодання, додала Діденко.

Щодо опадів, то за її даними, мокрий сніг та дощ пройдуть 21 січня у західних областях України, ввечері охоплять Житомирщину та Київщину - підсунеться західний циклон. На решті території опади малоймовірні. У неділю, 22 січня, в Україні сухо повсюди, хіба що тумани можуть збільшувати вологість повітря.

У Києві в суботу-неділю переважно без опадів, лише у суботу ввечері можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Південно-східний вітер завтра сильніший, у неділю - слабший.

У нічні години близько нуля, подекуди невеликий "мінус", тому обережно, слизько, а протягом дня 21-22 січня температура повітря у столиці становитиме +2+4 градуси, зазначила Діденко.

Про зниження 21-22 січня температури в Україні повідомляє і "УНІАН"

"У більшості областей в денний час буде від "нуля" до +6 градусів, лише в окремих областях і на півдні буде тепліше, +7+12. Вночі ж температура місцями опускатиметься до -1...-4. В окремих областях на правому березі Дніпра пройдуть дощі, але вони не будуть сильними", - йдеться у повідомленні.

У Києві в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі 0, вдень +4 градусів. У неділю вночі очікується +1, а вдень +3, похмуро, суцільна хмарність.

Прогноз на лютий-2023

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде останній місяць цієї зими. Так, за його прогнозом лютий буде теплим та майже безсніжним. На початку місяця Україну трохи приморозить, а вже друга половина лютого буде по-весняному теплою.

Також за даними синоптика, цього року весна прийде дуже рано.

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