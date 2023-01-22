Зеленський назвав головну умову для перемоги у 2023 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемогу у війні можливо здобути вже у 2023 році. Але для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.

Про це глава держави сказав під час зустрічі зі студентами Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

"Швидкість (завершення війни. – Ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", – вважає Зеленський.

Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги.

Колишній британський прем'єр Борис Джонсон, який був присутній на зустрічі, своєю чергою наголосив, що для завершення війни найперше потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

"Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми – перша країна, яка надішле танки Challenger, і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну", – сказав Джонсон.

Він наголосив, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації, адже Росія й так використовує на українській території все озброєння, крім ядерного.

"Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше в протистоянні, де одна сторона вже використовує найдосконаліші сучасні літаки, щоб бомбардувати житлові квартали? Україна заслуговує на всю можливу допомогу", – підсумував експрем'єр.