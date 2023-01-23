"Печерський равлик": чоловік дивно поводився в метро Києва

Кияни обговорюють в соціальних мережах кумедний випадок, який стався на станції метро "Печерська". Чоловік, сидячи на п’ятій точці, повзе ногами вперед підземним переходом і допомагає собі руками. Від входу на станцію він залишає за собою вологий слід, тому чоловіка позвали "Печерським равликом".

В поліції Київського метрополітену нам розповіли, що громадянин так повзав учора ввечері. В деталі правоохоронці не вдаються, бо чоловік повзав не по станції, а біля входу до неї – переходом від вхідних дверей.

"Ми не можемо стверджувати, що цей чоловік з відео є безхатьком. Це було вчора ввечері в підземному переході. Чоловік там спав і був сильно нетверезим. Аби він не заважав пасажирам заходити і виходити на станцію "Печерська", співробітники воєнізованої охорони його розбудили, зробили зауваження і попросили піти додому. Чоловік послухався і ось так пішов, як ви бачите на відео", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.

Фото: скриншот з відео

Куди поповз "равлик", залишається загадкою. Будемо сподіватися, що він таки потрапив додому і не захворів.

Нагадаємо, на Київщині зникла 16-річна дівчина.

Поради українцям від психотерапевта Олега Чабана

Читайте також: