США бачать успіхи українських військових під Кремінною – кореспондент Пентагону

Біля міста точаться важкі бої.
Сполучені Штати бачать успіхи українських військових у районі Кремінної (Луганська область)
Про це повідомляє кореспондент Пентагону Джек Детч.
"США бачать, що українські контрнаступи поблизу окупованої Росією Кремінної принесли "деякі додаткові успіхи", – написав Детч з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.
Зазначимо, що Кремінна була окупована Росією у квітні 2022 року.
NEW: U.S. is seeing Ukrainian counteroffensives near Russian-occupied Kreminna make "some incremental gains": senior U.S. military official— Jack Detsch (@JackDetsch) January 23, 2023
Kreminna was first occupied by Russia during the Donbas offensive in April 2022.
Нагадаємо, 21 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що лінія фронту наближається до Кремінної. Біля міста тривають важкі бої. За інформацією британської розвідки, активні бойові дії продовжуються поблизу Кремінної, Бахмута та у Запорізькій області.
На думку військового експерта Олега Жданова, від Кремінної українські обронці зможуть піти далі на схід.
Своєю чергою росіяни перекинули до Кремінної десантників та танки.