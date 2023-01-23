США бачать успіхи українських військових під Кремінною – кореспондент Пентагону

Сполучені Штати бачать успіхи українських військових у районі Кремінної (Луганська область)

Про це повідомляє кореспондент Пентагону Джек Детч.

"США бачать, що українські контрнаступи поблизу окупованої Росією Кремінної принесли "деякі додаткові успіхи", – написав Детч з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.

Зазначимо, що Кремінна була окупована Росією у квітні 2022 року.