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США бачать успіхи українських військових під Кремінною – кореспондент Пентагону

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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США бачать успіхи українських військових під Кремінною – кореспондент Пентагону

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Біля міста точаться важкі бої.

Сполучені Штати бачать успіхи українських військових у районі Кремінної (Луганська область)

Про це повідомляє кореспондент Пентагону Джек Детч.

"США бачать, що українські контрнаступи поблизу окупованої Росією Кремінної принесли "деякі додаткові успіхи", – написав Детч з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.

Зазначимо, що Кремінна була окупована Росією у квітні 2022 року.

Нагадаємо, 21 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що лінія фронту наближається до Кремінної. Біля міста тривають важкі бої. За інформацією британської розвідки, активні бойові дії продовжуються поблизу Кремінної, Бахмута та у Запорізькій області.

На думку військового експерта Олега Жданова, від Кремінної українські обронці зможуть піти далі на схід. 

Своєю чергою росіяни перекинули до Кремінної десантників та танки.

У Бахмуті - пекло; ЗСУ на підходах до Кремінної; росіяни риють окопи в Криму - Гетьман

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Дата публікації
Перегляди
2669
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