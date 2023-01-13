Жданов розповів про важливість Кремінної в деокупації Луганщини

Від Кремінної українські обронці зможуть піти далі на схід.

Збройні Сили України успішно штурмують Кремінну в Луганській області. Місто важливе і для української армії, і для окупантів.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, втрата населеного пункту для росіян означатиме обвал фронту в Луганській області. Натомість для ЗСУ - можливість оточити вороже угруповання в районі Соледара на Донеччині.

"Від Кремінної ми можемо піти на схід, на Старобільськ - а це пряма дорога на Луганськ", - каже експерт.

Також, наголосив Жданов, саме від Кремінної українські обронці зможуть піти далі - на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. За таких умов і Бахмутський напрямок опиниться у пів кільці, пояснив військовий експерт.

"Якщо ми беремо Кремінну і рухаємося далі на Сєвєродонецьк, буде загроза оточення російських військ. До речі, в районі Кремінної російські окупаційні війська кинули в бій найкраще, що є на сьогоднішній день, – десантні частини. Там вони намагаються застосовувати тактику зустрічного бою. Тобто, ми атакуємо і вони атакують", - підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на Кремінському та Сватівському напрямках українські військові поступово просуваються вперед. Жорстокі бої точаться в напрямку Білогорівки, яку російська війська стерли з лиця землі.

Читайте також:

Чи реальні мрії ворога про "котел" у Бахмуті?