Військовий експерт спрогнозував, коли почнеться контрнаступ на Донеччині

У Донецькій області потрібно більше артилерії, щоб знищувати окупантів.

У Донецькій області ще пів року не варто очікувати контрнаступу. Цей напрямок і надалі буде оборонним.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Донецький напрямок мінімум ще пів року буде оборонним плацдармом для України. Ні про який контрнаступ ми не можемо говорити. Але щоб підвищити ефективність оборони, нам потрібна артилерія. Саме там нам потрібно більше артилерії. Це - САУ, РСЗВ, міномети, особливо коли потрібно знищувати велику кількість піхотних підрозділів", - пояснив Коваленко.

Ситуація на Донеччині

Російські терористи від початку повномасштабної війни Росії проти України намагаються наступати в Донецькій області. Зараз найжорстокіші бої тривають поблизу міста Бахмут Донецької області, куди російська окупаційна армія та найманці з ПВК "Вагнер" кинули усі зусилля та безперервно штурмують українські позиції.

Також росіяни завдають терористичних ударів по інших містах Донеччини, зокрема 23 січня вкотре ракетами обстріляли місто Краматорськ Донецької області.

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