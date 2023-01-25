Дружина Решетніка прокоментувала розрив Квіткової та Добриніна: "Це удар"

Дружину ведучого Григорія Решетніка – Христину – у фотоблогу попросили висловити свою думку щодо розлучення Даші Квіткової та Микити Добриніна.

Зокрема, стосунки парочки зав'язалися під час романтичного реаліті-шоу, ведучим якого був Григорій Решетнік. Як зазначила Христина, це прикро, коли розлучаються пари, свідками зародження яких вони були. Окрім цього, сумно, що у подружжя залишився маленький син, на якого може вплинути розрив батьків.

Утім, Христина дала пораду ексам. Дружина Решетніка сподівається, що Даша і Микита будуть щасливі та впораються зі всіма випробуваннями.

"Дуже прикро, що розходяться пари, ще й свідками зародження яких ми були. Особливо, коли такі маленькі діти в сім'ї, – для будь-якої дитини розлучення батьків – це удар. Дай Бог, вони зуміють впоратися з випробуванням розлучення. Та продовжать бути щасливими", - прокоментувала Христина.

Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина шоумена також додала, що треба до останнього боротися за стосунки та ніколи не розчаровуватися в інституті сім'ї.

"І вкотре зауважу, що треба боротися до останнього за стосунки, вірити в інститут шлюбу, адже саме це і є справжнє щастя. А все інше – це лише пауза та пошук себе та своєї другої половинки", - додала Христина.

Нагадаємо, днями Даша Квіткова та Микита Добринін приголомшили новиною, що більше не разом. Між ними більше немає романтичних стосунків, утім вони продовжують підтримувати зв'язок заради маленького сина.

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