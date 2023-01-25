Жена Решетника прокомментировала разрыв Квитковой и Добрынина: "Это удар"

Жену ведущего Григория Решетника – Кристину – в фотоблоге попросили высказать свое мнение относительно развода Даши Квитковой и Никиты Добрынина.

В частности, отношения парочки завязались во время романтического реалити-шоу, ведущим которого был Григорий Решетник. Как отметила Кристина, это обидно, когда разводятся пары, свидетелями зарождения которых они были. Кроме того, грустно, что у супругов остался маленький сын, на которого может повлиять разрыв родителей.

Впрочем, Кристина дала совет эксам. Жена Решетника надеется, что Даша и Никита будут счастливы и справятся со всеми испытаниями.

"Очень жаль, что расходятся пары, еще и свидетелями зарождения которых мы были. Особенно, когда такие маленькие дети в семье, – для любого ребенка развод родителей – это удар. Дай Бог, они сумеют справиться с испытанием развода. И продолжат быть счастливыми", — прокомментировала Кристина.

Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена шоумена также добавила, что нужно до последнего бороться за отношения и никогда не разочаровываться в институте семьи.

"И еще раз отмечу, что нужно бороться до последнего за отношения, верить в институт брака, ведь именно это и есть настоящее счастье. А все остальное – это только пауза и поиск себя и своей второй половинки", — добавила Кристина.

Напомним, на днях Даша Квиткова и Никита Добрынин ошеломили новостью, что больше не вместе. Между ними больше нет романтических отношений, однако они продолжают поддерживать связь ради маленького сына.

Читайте также: