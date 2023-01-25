Путіна лікують західні лікарі, тому він досі живий – ГУР

На думку Скібіцького, якби лікуванням Путіна займалися російські лікарі, він би вже помер.

Російський диктатор Путін дійсно хворий, його лікуванням займаються найкращі західні лікарі. Тому він і досі живий.

Про це заявив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Defli.

"На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські – все б закінчилося швидше", – сказав він.

Нагадаємо, у Мережі постійно ширяться чутки про незадовільний стан здоров'я Путіна. Таку інформацію підверджували і українські високопосадовці. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін хворий на рак. Це саме казав і очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Публіцист та політолог Михайло Шейтельман також заявляв, що Путін серйозно хворий, численні чутки про його поганий стан здоров'я підтверджуються зовнішнім виглядом на телеекранах.