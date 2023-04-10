Разместит ли Путин ядерное оружие в Крыму: эксперт оценил угрозу

По словам аналитика, в Крыму пока нет инфраструктуры для размещения ядерного оружия.

Российский диктатор Путин напугал Европу своими намерениями разместить ядерное тактическое оружие на территории Беларуси. Но есть другое мнение о том, что вместо Беларуси Путин может разместить "ядерку" в оккупированном Крыму.

Насколько это возможно, и можно ли учитывать такой сценарий, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Я не вижу в этом никакого смысла. Хотя можно ожидать чего угодно нелогического и нерационального. Во-первых, там должна быть инфраструктура для размещения этого оружия. Россияне еще до 2022 года пытались восстановить ту инфраструктуру, которая там была для того, чтобы размещать ядерное оружие, проводились работы. Но это не так быстро происходит, это соответствующие процессы, требующие больших затрат не только финансовых, но и технических и технологических, а их нет в России, Россия не может так быстро что-то строить и восстанавливать, что касается ядерного оружия", – отметил эксперт.

Коваленко привел пример Калининградской области, где россияне строят хранилище ядерного оружия уже 7 лет. А восстанавливать даже труднее, чем выстроить с нуля, считает аналитик.

"Поэтому они могут имитировать присутствие ядерного оружия на том или ином объекте, но нет у них на сегодняшний день возможности его там оставить, обслуживать, чтобы оно находилось на сохранении или на каком-то боевом дежурстве. Хотя ядерное оружие на боевом дежурстве — это нонсенс. Очень минимальна вероятность того, что они могут на это пойти", – подытожил Коваленко.