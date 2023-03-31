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Туреччина ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Туреччина ратифікувала вступ Фінляндії до НАТО

Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО / Фото: Associated Press

Рішення про вступ Фінляндії до Альянсу ухвалили всі його члени.

У четвер, 31 березня, турецький парламент ухвалив рішення про вступ Фінляндії до НАТО. Туреччина останньою серед 30 учасників Альянсу ратифікувала членство скандинавської країни у військово-політичному блоці.    

Про це повідомляє агенція Reuters

Туреччина поки що відкладає схвалення заявки Швеції на членство в НАТО, яка, на думку Анкари, замало досягла в протистоянні з курдськими бойовиками. Як выдомо, Альянс розширився вперше з моменту приєднання до нього Північної Македонії в 2020 році. 

Нагадаємо, 27 березня за приєднання Фінляндії до НАТО проголосував парламент Угорщини. Рішення підтримали 182 із 188 депутатів.

Також ми повідомляли, що Данія отримала від НАТО завдання створити важку піхотну бригаду. Але наразі цей процес затримується через те, що держава передала Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

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Дата публікації
Перегляди
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