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Вибухи пролунали в Запоріжжі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2448
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи пролунали в Запоріжжі

Фото: ТСН.ua

У регіоні триває повітряна тривога.

У ніч проти п'ятниці, 31 березня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки. 

Обласна військова адміністрація рекомендує громадянам перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. 

"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь", - йдеться в повідомленні. 

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав мешканців терміново йти до укриттів.

Раніше ми повідомляли, що через ракетний обстріл Харкова пошкоджено приватний житловий будинок і автомобілі. У місті зафіксували щонайменше шість "прильотів". 

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Дата публікації
Перегляди
2448
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