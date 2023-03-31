Вибухи пролунали в Запоріжжі

У ніч проти п'ятниці, 31 березня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Обласна військова адміністрація рекомендує громадянам перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь", - йдеться в повідомленні.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав мешканців терміново йти до укриттів.

Раніше ми повідомляли, що через ракетний обстріл Харкова пошкоджено приватний житловий будинок і автомобілі. У місті зафіксували щонайменше шість "прильотів".