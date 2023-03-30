Ракетний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки та руйнування

Поки інформації про потерпілих немає.
Російські терористи у четвер, 30 березня, ракетами обстріляли Харків. Через це у місті пошкоджено приватний житловий будинок та два автомобілі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих. Дані уточнюються", - написав Синєгубов.
Нагадаємо, у Харківській області 30 березня після 22:00 пролунало одразу кілька вибухів. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти обстріляли місто з Бєлгородської області РФ.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що у місті було зафіксовано шість "прильотів".
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