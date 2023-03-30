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Ракетний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки та руйнування

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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515
Час на прочитання
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Ракетний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки та руйнування

Фото ілюстративне

Поки інформації про потерпілих немає.

Російські терористи у четвер, 30 березня, ракетами обстріляли Харків. Через це у місті пошкоджено приватний житловий будинок та два автомобілі. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих. Дані уточнюються", - написав Синєгубов. 

Нагадаємо, у Харківській області 30 березня після 22:00 пролунало одразу кілька вибухів. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти обстріляли місто з Бєлгородської області РФ. 

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що у місті було зафіксовано шість "прильотів". 

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Дата публікації
Перегляди
515
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