Ракетний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки та руйнування

Поки інформації про потерпілих немає.

Російські терористи у четвер, 30 березня, ракетами обстріляли Харків. Через це у місті пошкоджено приватний житловий будинок та два автомобілі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих. Дані уточнюються", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, у Харківській області 30 березня після 22:00 пролунало одразу кілька вибухів. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти обстріляли місто з Бєлгородської області РФ.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що у місті було зафіксовано шість "прильотів".

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