Взрывы раздались в Запорожье

В регионе продолжается воздушная тревога.
В ночь на пятницу, 31 марта, в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщили местные паблики.
Областная военная администрация рекомендует гражданам находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь", — говорится в сообщении.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал жителей срочно идти в укрытия.
Ранее мы сообщали, что из-за ракетных обстрелов Харькова повреждены частный жилой дом и автомобили. В городе зафиксировали не менее шести "прилетов".
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