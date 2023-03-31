Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы раздались в Запорожье

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
5549
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы раздались в Запорожье

Фото: ТСН.ua

В регионе продолжается воздушная тревога.

В ночь на пятницу, 31 марта, в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщили местные паблики.

Областная военная администрация рекомендует гражданам находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь", — говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал жителей срочно идти в укрытия.

Ранее мы сообщали, что из-за ракетных обстрелов Харькова повреждены частный жилой дом и автомобили. В городе зафиксировали не менее шести "прилетов".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5549
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация