Дания заявила, что не может выполнять свои обязательства перед НАТО

Дания получила от НАТО задачу создать тяжелую пехотную бригаду, но пока этот процесс задерживается из-за того, что страна передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

У Дании есть серьезные недостатки в защите своей страны и она не может выполнить свои обязательства перед НАТО.

Об этом заявил Командующий сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен рассказал в интервью Reuters.

Он заявил, что Дания получила от НАТО задачу создать тяжелую пехотную бригаду, но пока этот процесс задерживается из-за того, что страна передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

"Нам нужно стать сильнее и исправить все то, чем мы пренебрегали в течение многих лет после падения Берлинской стены", – заявил Нильсен.

Генерал заявил, что самая большая проблема — это квалифицированные кадры.

"Я считаю, что мы должны использовать все инструменты, которые есть в нашем арсенале, чтобы привлечь и удержать молодежь", – добавил он.

Кроме того, Нильсен заявил о необходимости развития военной инфраструктуры и техники, а также "предоставление молодежи возможности проходить военную обучение в лучших условиях".

"Дания, которая была одним из основателей Североатлантического Альянса, после завершения "холодной войны" сократила свой военный потенциал, переориентировав его на миротворческие операции на Ближнем Востоке и Африке", — добавляет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль пригрозил, что Швеция станет "легитимной целью" для России в случае вступления в НАТО. Шведские власти в ответ вызвали "на ковер" посла РФ Виктора Татаринцева.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что НАТО должно поддержать вступление Украины в Альянс.

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