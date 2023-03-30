В Швейцарии осудили 4 банкиров за перевод денег на счет кума Путина

Счета в швейцарском отделении "Газпромбанка" держал Сергей Ролдугин, художественный руководитель Петербургского дома музыки, которого часто называют "виолончелистом Путина".

Окружной суд Цюриха признал четырех банкиров из швейцарского филиала российского Газпромбанка виновными в поступлении значительных сумм на счета художественного руководителя Петербургского дома музыки Сергея Ролдугина – близкого доверенного лица президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает NDTV.

Сергей Ролдугин, которого часто называют "виолончелистом Путина", много лет дружит с действующим хозяином Кремля и является крестным отцом одной из дочерей российского лидера.

Четырех сотрудников банка признали виновными в "отсутствии должной осмотрительности в финансовых транзакциях" при поступлении на счет Ролдугина миллионов швейцарских франков. Среди обвиняемых – двое россиян, один швейцарец и британец.

Фамилии фигурантов не названы, известно только занимаемые ими должности. Итак, исполнительный директор филиала банка оштрафован на 540 тысяч швейцарских франков ($590 200). Два других менеджера были оштрафованы на 90 000 франков и 63 000 франков, консультант клиента был оштрафован на 48 000 франков.

Приговоры были отложены на два года, то есть уплачивать штрафы им не придется, если они не повторят преступление в течение этого времени.

Суд подтвердил, что четверо мужчин воспользовались своим правом на обжалование приговора.

Швейцарское законодательство требует от банков применять более строгие правила для операций, проводимых людьми, выполняющими высокие государственные функции за границей или считающимися близкими к представителям власти.

"Виолончелист Путина" попал под санкции Европейского Союза через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, а европейские власти заявили, что он был "частью скрытой финансовой сети Путина".

В июне 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против Ролдугина, заявив, что он является ключевой фигурой в управлении личным состоянием Путина в оффшорах.

Напомним, правительство островного государства Антигуа и Барбуды в Карибском море заявило, что больше не будет содержать в своей гавани суперяхту, которая, вероятно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву — олигарху, близкому к Путину. Объявленное "брошенным" судно планируют выставить на продажу, если до 31 марта никто не объявит о своих правах на него.

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