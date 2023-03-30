5 признаков, указывающих на то, что в вашем доме есть постельные клопы

Хотя постельные клопы на самом деле не передают никаких инфекционных заболеваний, они все равно могут доставлять хлопоты и даже вызвать некоторые проблемы со здоровьем. От физических реакций, таких как сыпь или аллергия, до психологических, таких как тревога, стресс и бессонница.

Поможем вам найти места, где обитают постельные клопы.

Вот несколько признаков, что клопы все же беспокоят вас. Обратите внимание на эти симптомы.

На вашем теле появились зудящие красные пятна

Если вы заметили раздражение кожи или небольшие красные зудящие пятна на лице, руках, ногах, груди, спине, это один из признаков того, что в вашей кровати живут постельные клопы.

Соблюдайте осторожность: укусы клопов впоследствии могут воспалиться, расчесывание их может привести к кровотечению и инфекции.

Рисунок укусов клопов может походить на скопления, прямые строки или зигзагообразные линии точек. Некоторые люди могут не иметь физической реакции на постельных клопов, поэтому у них не будет заметно ни красных пятен, ни зуда.

Вы заметили пятна крови или пятна ржавого цвета на белье или постели

Проверьте, нет ли на кровати или одежде красных пятен. Они остаются, если клопы раздавили. Вы также можете обнаружить пятна ржавого цвета. Это фекалии постельных клопов.

Вы можете найти это на простынях, а также в труднодоступных местах, таких как швы матрасов, пружины и деревянные рамы. Также проверьте свои стены под обоями, поскольку постельные клопы также могут оставлять там фекалии.

Затхлый запах

У постельных клопов есть железы, выделяющие феромоны, и если их много, запах может быть достаточно сильным и неприятным. Итак, если в вашей комнате пахнет заплесневелой одеждой или испорченной пищей, у вас точно есть повод для беспокойства.

Скорлупы от постельных клопов

Постельные клопы сбрасывают кожуру во время роста, поэтому ищите светлую шелуху в постельном белье. Осмотрите и декоративные подушки, а также швы матрасов, кресел и диванов. Не забудьте проверить свои ящики с бельем и одежду.

Белые пятна на мебели

Яйца клопов имеют форму рисовых зерен полупрозрачного или белого цвета.

Их можно увидеть невооруженным глазом. Но лучше осмотреть свою комнату с помощью фонарика и перхоти, поскольку эти яйца часто откладываются в стыках и швах вашего матраса и мебели.

По материалам brightside

Недавно в ученые выяснили, что комары способны находить людей по запаху, независимо от каких-либо факторов. Эти насекомые – хорошие искатели.

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