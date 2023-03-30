5 ознак, які вказують на те, що у вашому домі є постільні клопи

Хоча постільні клопи насправді не передають жодних інфекційних захворювань, вони все одно можуть завдавати клопоту та навіть викликати деякі проблеми зі здоров’ям. Від фізичних реакцій, як-от висип або алергія, до психологічних, як-от тривога, стрес і безсоння.

Допоможемо вам знайти місця, де живуть постільні клопи.

Ось кілька ознак, що клопи все ж турбують вас. Зверніть увагу на ці симптоми.

На вашому тілі з'явилися сверблячі червоні плями

Якщо ви помітили подразнення шкіри або невеликі червоні сверблячі плями на обличчі, руках, ногах, грудях, спині, це одна з ознак того, що у вашому ліжку живуть постільні клопи.

Будьте обережні: укуси клопів згодом можуть запалитися, розчісування їх може призвести до кровотечі та інфекції.

Малюнок укусів клопів може бути схожий на скупчення, прямі рядки чи зигзагоподібні лінії цяток. Деякі люди можуть не мати фізичної реакції на постільних клопів, тому у них не буде помітно ні червоних плям, ні свербежу.

Ви помітили плямки крові або плямки іржавого кольору на білизні чи постілі

Перевірте, чи немає на вашому ліжку чи одязі червоних плям. Вони залишаються, якщо клопа розчавили. Ви також можете виявити плями іржавого кольору. Це фекалії постільних клопів.

Ви можете знайти це на простирадлах, а також у важкодоступних місцях, як-от шви матраців, пружини та дерев’яні рами. Також перевірте свої стіни під шпалерами, оскільки постільні клопи також можуть залишати фекалії там.

Затхлий запах

У постільних клопів є залози, які виділяють феромони, і якщо їх багато, запах може бути досить сильним і неприємним. Тож якщо у вашій кімнаті пахне запліснявілим одягом або зіпсованою їжею, у вас точно є привід для занепокоєння.

Шкаралупи від постільних клопів

Постільні клопи скидають шкірку під час зростання, тому шукайте світле лушпиння у постільній білизні. Огляньте і декоративні подушки, а також шви матраців, крісел і диванів. Не забудьте перевірити свої ящики з білизною та одяг.

Білі плями на меблях

Яйця клопів мають форму рисових зерен напівпрозорого або білого кольору.

Їх можна побачити неозброєним оком. Але краще оглянути свою кімнату за допомогою ліхтарика та лупи, оскільки ці яйця часто відкладаються в стиках і швах вашого матраца та меблів.

За матеріалами brightside

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