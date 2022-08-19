Комарі еволюціонували, щоб знаходити людей за запахом – вчені

Вчені з'ясували, що комарі знають свою справу і здатні знаходити людей за запахом, незалежно від будь-яких факторів.

Результати дослідження показали, що ці комахи настільки хороші шукачі, як ніхто інший із представників комах, і навіть тварин.

Про це пише The Guardian.

Також читайте Чим небезпечні для людини комарі та де вони полюбляють жити

Комарі здатні вловлювати запахи "винюхувати" людину не одним, а одразу декількома способами.

Під час дослідження команда досліджувала рецептори у вусиках комах, які зв'язуються з хімічними речовинами з навколишнього середовища і передають сигнали в мозок через нейрони. Раніше вчені припускали, що кожен нейрон у комарів реагує лише на один запах, проте виявилося, що різні рецептори можуть реагувати на різні запахи в межах одного нейрона. А значить, втрата одного нейрона ніяк не вплине на здатність комарів "винюхувати" людей.

Раніше вчені з Університету штату Вашингтон провели експеримент із самками комарів виду Aedes aegypti. У результаті вони з'ясували, що комарів приваблює не тільки вуглекислий газ із нашого дихання, але й кілька кольорів одягу людини.

Спреї чи обприскувачі: чим рятуватися від комарів

Читайте також: