Що робити, якщо вимкнули світло в будинку: речі, які вам знадобляться

Сучасне життя людини повністю пов'язане з електроенергією. Тому, коли світло раптом зникає через пошкодження лінії чи інші причини, з'являється чимало проблем. Що робити, якщо вимкнули світло - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо сталася аварія, що в умовах воєнного стану, не рідкість, або лінія електропередач була пошкоджена, то неприємна ситуація може затягнутися надовго. Тому краще зарання запастися певними приладами, які можуть вам знадобитися, коли в будинку вимкнуть світло.

Що робити, якщо вимкнули світло - перелік необхідних речей

Ліхтарики

Насамперед, потрібно подумати про ліхтарики. Вони сьогодні бувають різними: на сонячних акумуляторах, на батарейках та навіть такі, які працюють від ручного заведення, тобто механічні. Обирайте такий варіант, який буде для вас найкращим. Однак варто звернути увагу на деякі особливості всіх видів:

ліхтарики на акумуляторах вважаються найнадійнішими - найкраще обирати такий пристрій, акумулятор якого заряджається додатково від сонячного світла;

ліхтарики на батарейках теж досить надійні, однак не забудьте додатково запастися елементами живлення;

механічні ліхтарики дуже довго служать, але для тривалого використання вони незручні, тому що ліхтарик буде працювати лише тоді, коли його завести.

Не забудьте про повербанки

Ці пристрої стали популярними не лише в екстренних ситуаціях. Ними користуються повсякчас. Повністю заряджений повербанк стане вашим "помічником", якщо вимкнули світло і вам потрібно зарядити смартфон чи планшет. Краще обирати пристрій з більшою ємністю, тоді можна зарядити більше техніки. Однак потрібно також звернути увагу, що потужніші та довготриваліші повербанки також важчі та більші у розмірах.

Варто запам'ятати, що практично всі пристрої, якими користуються сьогодні люди, можуть заряджатися від акумулятора автомобіля, якщо під'єднати їх до підкурювача. Тому варто додатково придбати спеціальні зарядки та перехідники, які можуть вам знадобитися для цього.

Генератори

Генераторами називають великі акумулятори, які можуть використовуватися для об'ємних електроприладів: від електрочайника до холодильника. Генератори також бувають різними і можуть акумулювати електроенергію від палива чи сонячного світла.

Генератор стане у пригоді, якщо електроенергія зникає на довгий час і ви не знаєте, що робити, якщо вимкнули світло. Пристрій потрібно підбирати під розміри будинку та кількість електроприладів. Наприклад, якщо у вас мало техніки, підійде бензиновий варіант потужністю до 3 кВт. А ось для заміського будинку чи дачі зазвичай купують дизельні генератори потужністю до 5 кВт.

Автохолодильники та термосумки

Вони точно знадобляться під час перебоїв з електроенергією. Адже ці речі допомагають зберігати продукти свіжими, якщо вимкнулося світло та не працює холодильник. Особливо важко без них обійтися влітку, коли стоїть спекотна погода і їжа псується швидше.

Підібрати автохолодильник досить просто. Тут потрібно звертати увагу лише на його потужність. Термосумки більше підходять для короткочасного зберігання продуктів, адже вони можуть тримати холод 2-7 годин. Можна додатково використовувати акумулятори холоду, тоді цей час збільшується до 12 годин.