Чим небезпечні для людини комарі та де вони полюбляють жити

Комарі - дрібні комахи, які здатні зіпсувати настрій влітку та завдати неабиякої шкоди здоров'ю людини. Скільки живуть комарі, як розмножуються та чому вони небезпечні для людини - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Як розмножуються комарі та де полюбляють жити
Щоб розмножуватися комарам необхідна вода. Це може бути не лише водойма (річка, озеро чи ставок), але й проста ємність з водою чи калюжа, що утворилася після дощу. Самка комара відкладає на поверхню рідини яйця, а потім проходить кілька етапів розвитку:
- яйця після створення кладки опускаються на дно ємності, калюжі чи водойми;
- через кілька тижнів з них формується лялечка, яка цілком пристосована до життя у воді;
- коли у лялечки завершується формування всіх органів дорослої особини, вона спливає на поверхню;
- після цього верхня оболонка її тіла лопається і звідти вилітає звичний нам комар.
Головна відмінність самок та самців комарів у харчуванні. Самці - вегетаріанці. Тобто вони задовільняються виключно квітковим нектаром, а кусають людину та тварин саме самки.
Комарі живуть по всьому світі, крім Антарктиди. Існує велика кількість їх різновидів, найнебезпечнішим з яких є малярійний комар. Він переносить важку хворобу - малярію. При контакті зі шкірою людини слина зараженного комара потрапляє в організм та починає розповсюджуватися, руйнуючи кров'яні клітини.
Комарі полюбляють теплі та вологі області, тому взимку в Україні ці комахи не кусаються. У великих містах вони часто селяться у підвалах багатоповерхових будинків, де зберігається волога. Також у великій кількості їх можна побачити біля водойм (штучних або природних).
Скільки живуть комарі
Тривалість життя цих комах залежить від температурного режиму. Якщо температура повітря становить вище +25 градусів за Цельсієм, комарі живуть в середньому до 45 днів. Якщо температура падає до +20 градусів - тривалість життя збільшується до 2-х місяців. З приходом осені, коли температура повітря опускається до +10-+15 градусів, обмінні процеси в тілі комах уповільнюються, але тривалість їхнього життя не скорочується. Жити в квартирі комахи можуть місяць, а інколи і довше. Однак вони не можуть відкладати у приміщенні яйця. Для цього їх краще підходять підвали, погреби, стоки тощо.
Чим небезпечні для людини комарі
Для більшості людей зустріч з комарем закінчується появою невеликого прищика на місці кусання, який червоніє та свербить кілька днів. Однак комарі можуть розносити і небезпечні захворювання. Серед них:
- алергічні реакції - це найпоширеніша реакція організму на кусання комара, так людина реагує на білок комахи, що потрапляє в шкіру. На місці кусання з'являється невелика припухлість, почервоніння, з'являється легкий свербіж. Білок, що комар вприскує в організм, виконує роль анестетика. Однак у деяких людей розвивається більш небезпечний варіант алергії - куліцидоз. Людина відчуває головний біль, утруднене дихання, на місці кусання з'являється шишка, підвищується температура.
- трансмісивні захворювання - в нашій країні підчепити жовту лихоманку, гепатити В та С чи хворобу Лайма мінімальні, але вони все ж існують. А ось мандрівникам потрібно бути максимально обережними, особливо, якщо ви плануєте їхати до однієї з тропічних країн. В Україні комарі часто переносять менінгіт, який може призвести до досить важких станів та навіть смерті.
- дирофіляріоз - серйозна паразитарна недуга, яка переноситься звичайними комарами. В кров людини з кусанням потрапляють личинки мікрофілярії. Вона розвивається в тілі людини до 30 днів, а потім перетворюється на дорослого гельмінта. Через якийсь час він гине, тому що не може розмножуватися в людському організмі. Мікрофілярії можуть викликати дві хвороби - підшкірний дирофіляріоз та вісцеральний дирофіляріоз. Наприклад, за підшкірного дирофібляріозу людина відчуває переміщення гельмінта під шкірою та навіть бачить місце, де він перебуває.