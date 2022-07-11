Чим небезпечні для людини комарі та де вони полюбляють жити

Комарі - дрібні комахи, які здатні зіпсувати настрій влітку та завдати неабиякої шкоди здоров'ю людини. Скільки живуть комарі, як розмножуються та чому вони небезпечні для людини - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розмножуються комарі та де полюбляють жити

Щоб розмножуватися комарам необхідна вода. Це може бути не лише водойма (річка, озеро чи ставок), але й проста ємність з водою чи калюжа, що утворилася після дощу. Самка комара відкладає на поверхню рідини яйця, а потім проходить кілька етапів розвитку:

яйця після створення кладки опускаються на дно ємності, калюжі чи водойми;

через кілька тижнів з них формується лялечка, яка цілком пристосована до життя у воді;

коли у лялечки завершується формування всіх органів дорослої особини, вона спливає на поверхню;

після цього верхня оболонка її тіла лопається і звідти вилітає звичний нам комар.

Головна відмінність самок та самців комарів у харчуванні. Самці - вегетаріанці. Тобто вони задовільняються виключно квітковим нектаром, а кусають людину та тварин саме самки.

Комарі живуть по всьому світі, крім Антарктиди. Існує велика кількість їх різновидів, найнебезпечнішим з яких є малярійний комар. Він переносить важку хворобу - малярію. При контакті зі шкірою людини слина зараженного комара потрапляє в організм та починає розповсюджуватися, руйнуючи кров'яні клітини.

Комарі полюбляють теплі та вологі області, тому взимку в Україні ці комахи не кусаються. У великих містах вони часто селяться у підвалах багатоповерхових будинків, де зберігається волога. Також у великій кількості їх можна побачити біля водойм (штучних або природних).

Скільки живуть комарі

Скільки живуть комарі / Фото: Pexels

Тривалість життя цих комах залежить від температурного режиму. Якщо температура повітря становить вище +25 градусів за Цельсієм, комарі живуть в середньому до 45 днів. Якщо температура падає до +20 градусів - тривалість життя збільшується до 2-х місяців. З приходом осені, коли температура повітря опускається до +10-+15 градусів, обмінні процеси в тілі комах уповільнюються, але тривалість їхнього життя не скорочується. Жити в квартирі комахи можуть місяць, а інколи і довше. Однак вони не можуть відкладати у приміщенні яйця. Для цього їх краще підходять підвали, погреби, стоки тощо.

Чим небезпечні для людини комарі

Чим небезпечні для людини комарі / Фото: Pexels

Для більшості людей зустріч з комарем закінчується появою невеликого прищика на місці кусання, який червоніє та свербить кілька днів. Однак комарі можуть розносити і небезпечні захворювання. Серед них: