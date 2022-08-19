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Комары эволюционировали, чтобы находить людей по запаху – ученые

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Комары эволюционировали, чтобы находить людей по запаху – ученые

Фото: Associated Press

Ученые выяснили, что комары знают свое дело и способны находить людей по запаху, вне зависимости от каких-либо факторов.

Результаты исследования показали, что эти насекомые настолько хороши искатели, как никто другой из представителей насекомых, а также животных.

Об этом пишет The Guardian.

Комары способны улавливать запахи "вынюхивать" человека не одним, а сразу несколькими способами.

В ходе исследования команда исследовала рецепторы в усиках насекомых, которые связываются с химическими веществами из окружающей среды и передают сигналы в мозг через нейроны. Ранее ученые предполагали, что каждый нейрон у комаров реагирует только на один запах, однако оказалось, что разные рецепторы могут реагировать на разные запахи в пределах одного нейрона. А значит, потеря одного нейрона никак не повлияет на способность комаров "вынюхивать" людей.

Ранее ученые из Университета штата Вашингтон провели эксперимент с самками комаров вида Aedes aegypti. В результате они выяснили, что комаров привлекает не только углекислый газ из нашего дыхания, но и несколько цветов одежды человека.

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